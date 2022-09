Ex-mulher de Jô Soares o homenageia um mês após sua morte: "Foi tantas coisas pra mim"

No dia que marca um mês desde a morte do apresentador Jô Soares, que faleceu em 5 de agosto em São Paulo, Flávia Pedras, ex-esposa do apresentador, lhe fez uma linda homenagem. Flávia, que confirmou a notícia da morte à imprensa, foi casada com Jô Soares durante 15 anos e, mesmo após a separação, os dois se mantiveram próximos. Agora, no Instagram, ela demonstrou a saudade do amigo em uma bela postagem.