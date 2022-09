"Reencontro" de Elizabeth II com o príncipe Philip em arte comove a web: "Oi de novo, Lilibet"

Diante da morte da rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos na Escócia após o reinado mais longevo da história britânica, inúmeras homenagens pipocaram pela web, mas uma em particular causou grande comoção. Em uma ilustração simples, a artista Kerri idealizou o “reencontro” de Elizabeth II com o príncipe Philip, que morreu em junho de 2021 – e, nos comentários, todo mundo se emocionou com a delicadeza do momento.