Juliana Paes relaciona mudanças e saúde mental: "É difícil envelhecer diante do público"

"Acho isso tão natural, nenhum sofrimento com isso. Eu não tenho o menor problema da minha personagem aparecer com pelo, cara lavada, olheira, minhas manchas, com meus cabelos brancos, eu não tenho nenhum problema com isso", revelou a atriz. "Eu sou vaidosa, gosto de me cuidar, amo os meus rituais, mas se a personagem não tiver necessidade, eu quero mais é não botar nada. Eu acho que a vaidade tem que estar fora do set, fora do ambiente de gravação e do seu personagem, nunca tive problema com isso", declarou.