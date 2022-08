Mariana Xavier sobre pressão estética: "Ao invés de parar o tempo, busco mais sentido pros dias"

"Se você é mulher e já passou dos 30, provavelmente já te sugeriram um 'botoxzinho'. 'Faz, boba, é prevenção', dizem. Eu acho engraçada essa história de prevenção. Eu sempre me pergunto: 'Prevenção do quê? Que mal é esse terrível do qual eu deveria me prevenir a base de agulhadas? As provas de passagem do tempo pelo meu rosto?'", questionou. Mariana ressalta as pressões sofridas pelas mulheres: "Antes a gente só precisava ser magra, agora, a gente também precisa ser jovem para sempre. Alimentar a insatisfação com a nossa aparência é um negócio que rende muito".