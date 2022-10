Sandy homenageia Lucas Lima nos 40 anos do cantor: "Há mais de 20 ao seu lado"

Na manhã desta terça-feira (11), Sandy aproveitou o Instagram para declarar-se ao marido, Lucas Lima, que completou 40 anos. Os dois são casados há 14 e são pais de Theo. Na publicação em que o músico aparece com o gatinho da família, a cantora não poupou elogios a ele.

Sandy homenageia Lucas Lima nos 40 anos do marido



Para Sandy, viver com Lucas é aprender, compartilhar e, principalmente, nunca deixar de conhecê-lo cada vez mais. A cantora também reiterou o quanto deseja que ele seja feliz.

Veja a declaração abaixo:

Que bom te aprender todos os dias e, assim, me aprender também. Que bom chegar aos seus 40 estando há mais de 20 do seu lado… Que bom ir descobrindo a gente nesse caminho. Que bom ser feliz com você! Que sua nova volta ao sol te traga leveza, paz no coração e todas as conquistas que você merece, meu amor. Eu vou estar bem aqui, do seu lado, te apoiando e celebrando com você sempre. Saúde!!! Te amo!