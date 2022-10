Simony revela momento em que filho raspou seus cabelos: Ryan teve delicadeza sem igual

Convidada no “A Tarde É Sua” (RedeTV), a cantora Simony revelou recentemente a cena em que o filho mais velho, Ryan, raspa os cabelos da mãe em meio ao tratamento contra um câncer. Antes, ela já havia contado que teve de pedir a ajuda do primogênito e que ambos choraram bastante no momento – e, na televisão, ela exibiu um vídeo da cena.