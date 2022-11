Tratando câncer, Simony relata afastamento de amigos e apoio inesperado: "Muito incrível"

Diagnosticada com um câncer colorretal nos últimos meses, Simony falou recentemente sobre a relação com amigos após a descoberta da doença. No “À Tarde É Sua” (Rede TV), ela disse que se surpreendeu com a falta de apoio de alguns – e, com poucas palavras, definiu muito bem o que pessoas que enfrentam um diagnóstico sério como o dela querem na hora de receber apoio.