Marido de Susana também foi jornalista da Globo: Maurício faleceu quando filha tinha 8 anos

Em 31 de maio desse ano, Maurício morreu devido a complicações de uma infecção pulmonar. Na época, ele já havia deixado a Rede Globo e atuava como apresentador do “Esporte Fantástico” na Record TV, mas, mesmo fora da emissora, o repórter recebeu uma linda homenagem veiculada no canal em que começou sua carreira. Nela, colegas e grandes nomes do mundo esportivo, como Fernando Scherer (o Xuxa), se mostraram emocionados com a partida de Maurício.