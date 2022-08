Ana Paula Padrão questiona tabu e posa de maiô aos 56: "Mulher séria não mostra o corpo"

Atualmente, Ana Paula Padrão, aos 56 anos, apresenta o "Masterchef Brasil", mas trilhou sua carreira por muitos anos como âncora de telejornal.

Em seu Instagram, onde fala frequentemente sobre o amadurecimento feminino, ela apareceu bem diferente de como é vista na TV - com orgulho, a comunicadora usou um maiô, e refletiu sobre os tabus que envolvem liberdade e sensualidade.

Reflexão de Ana Paula Padrão



O clique, feito pelo fotógrafo Danilo Borges para uma campanha, registrou Ana Paula com um maiô preto. Na legenda, ela conta que a publicação dele é também uma forma de libertação da imagem que precisou sustentar durante anos.

Por quanto tempo só mostrei uma faceta das muitas que toda mulher carrega em si pra atender à imagem pública que eu mesma construí sobre mim? Sabe por que? Medo de ser julgada.



Afinal, a apresentadora reconhece o machismo que a prejudicaria caso decidisse mostrar, além das esperadas, outras versões suas - normais e presentes em todas as mulheres.

Mulher séria não mostra o corpo, mulher séria não pode ser sensual. Esse era (e ainda é) o recado subliminar contido nas críticas que as pessoas à minha volta, homens e mulheres, faziam a todas aquelas que ousavam ser felizes sendos elas mesmas.



Após algum tempo mergulhada em autoconhecimento e cercada de processos focados em sua autoestima, Ana Paula hoje esbanja a justa felicidade de quem não se sente mais presa aos estereótipos que cobravam somente seriedade.

Tenho pernas, cabelos, fico mais sexy quando estou maquiada, nunca tive cintura nem bundão. Mas, muito honestamente, acho tudo lindo no meu corpo porque foi ele que me trouxe até aqui! (...) Eu nunca fui só aquela pessoa séria atrás da bancada. Mas as outras Anas não tinham espaço para florescerem nem dentro de mim. Quem me diz que pareço mais feliz agora tem toda razão. Mais feliz, mais realizada, mais inteira, mais sem vergonha.