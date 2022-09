Halle Bailey fala após críticas racistas à sua "Pequena Sereia" negra

"Com todos os comentários e opiniões que circularam, isso me lembra de estar com os pés no chão e grata por fazer parte disso e pela discussão gerada. Eu sei o que significaria para mim, como uma garotinha, se tivesse visto uma Ariel negra quando eu era criança - ela estaria gritando de felicidade", garantiu, orgulhosa, após ser questionada por um internauta sobre o seu maior aprendizado nas filmagens.