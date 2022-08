Jovem abandona curso após proibição no estágio: "Defender a causa PCD faz parte de mim"

Apaixonada por dança, algo que posta com frequência em seu perfil no Instagram, a estudante de comunicação relembra que foi por meio da música que conseguiu dar seus primeiros passos. “Percebi a minha deficiência com uns sete, oito anos de idade, quando meus amigos da escola iam para o ballet, futebol, e eu ia para a fisioterapia. Porém, todos esses anos de cuidado me fizeram criar um vínculo lindo com a equipe que cuida de mim. Tanto que, sabendo que eu gostava muito de funk, as fisioterapeutas começaram a colocar o ritmo pra tocar e, aos poucos, fui dando meus primeiros passos. Hoje, com o apoio, desço até o chão”, brinca ela, que confessa ter sido sempre uma pessoa questionadora.