Harmonização vaginal pode ser uma questão de saúde, mas há limite para tudo

"Mulheres com pequenos lábios muito grandes podem sentir desconforto no ato sexual, já que a penetração causa fricção e atrito na pele, ou até com roupas mais apertadas. Nós somos assimétricas, é normal, então essa orientação seria mais para a parte funcional", explicou ela no evento "Gino-Canesten", promovido pela Bayer em São Paulo.