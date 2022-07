Sabrina Petraglia revela processo de desfralde do primogênito: "Respeitei o tempo dele"

Animado com a ideia, o pequeno decidiu tentar e prometeu que não molharia o "carrinho" de uma delas e, apesar de não ter cumprido durante o dia, usou o banheiro à noite. No entanto, durante a madrugada, acordou com a fralda - que estava como teste ainda para a hora de dormir - molhada novamente e com o semblante triste.