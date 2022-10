Ter amigo imaginário é saudável se a fantasia não esconder algo grave: como investigar?

De acordo com a psicanálise, na camada mais profunda da nossa mente existe o chamado " inconsciente coletivo", que conta com imagens e vivências comuns aos seres humanos de todas as épocas. Dessa forma, o possível amigo surge espontaneamente para algumas crianças - já que somos seres naturalmente sociáveis -, mesmo que as características não sejam bem definidas: ele pode ter aparência de uma pessoa, um ser fantástico ou mesmo de um boneco disforme.