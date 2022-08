"Você é o que me dá sentido", diz Leandra Leal sobre sentimento de ser mãe de Júlia

Leandra Leal aproveitou o Dia das Mães, que foi no último domingo (8), para declarar-se à filha, Júlia. A pequena está com sete aninhos e foi adotada em 2016 pela atriz e Alê Youssef, seu companheiro na época.

Filha de Leandra Leal

Na publicação, Leandra frisou que a maternidade não só apresentou novas perspectivas de vida à ela, mas também a ensinou o conceito de "doar-se".

A atriz aprendeu com a filha o que significa a jornada de ser mãe, algo notado cotidianamente. O orgulho que ela sente de Júlia também foi motivo para a inspiração da postagem.

"Que linda declaração de amor. Parabéns! Ser mãe é exatamente isso! Gerar o afeto", apontou uma seguidora.

Leia abaixo na íntegra:

Você que me transformou, abriu novos e deliciosos horizontes. Meus dias são seus. Meus pensamentos são seus. Meu trabalho, minha preocupação, meu seguir em frente, minha alegria, minha coragem. Tudo é tão seu. Você me fez mãe, me ensina, me estimula. Sou tão feliz e orgulhosa de você, minha filha. Gosto da nossa energia, das nossas conexões e também das nossas diferenças. Você é o que me dá sentido. Obrigada por ser sua mãe.