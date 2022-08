Exame de sangue feito para entrar no "BBB" revelou 1ª gravidez de Aline Campos: entenda!

Ainda no papo, Aline confessou que outros convites para entrar no reality show vieram, mas, por conta de seus contratos com patrocinadores concorrentes do programa, sua participação não deu certo. "Quase que deu, mas eles estavam com um contrato com uma outra marca de cerveja na época, e eu tinha contrato ainda com outra. E aí eu não pude entrar. Nos três anos, meio que bateu na minha porta", relembrou ela, que respondeu que participaria, sim, do programa, mas seria difícil ficar longe do filho e do namorado, o modelo Jesus Luz.