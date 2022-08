Anúncio sincero de gravidez arco-íris de Chrissy Teigen emociona: "Um bilhão de injeções"

A jornada ainda tem sido emocionalmente instável para a modelo por conta do trauma, mas ela tem se esforçado para que a insegurança não a preencha. "Não acho que algum dia vou deixar uma consulta me sentindo mais animada do que nervosa, mas até agora tudo está perfeito e lindo, e estou me sentindo incrível e esperançosa", finalizou no texto.