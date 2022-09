"Tem dia que acordo e choro": Paloma Duarte desabafa sobre endometriose

"Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… Meu caso é cirúrgico, e, apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância…", escreveu ela.