Truque do chocolate para bebê mexer em exame feito por Viih Tube tem contraindicações: entenda

"Se a mulher estiver controlando diabetes ou obesidade, por exemplo, não deve comer chocolate, doce ou mesmo cafeína apenas para o bebê mexer mais. Até porque sabemos que ele vai receber apenas a glicose que precisa no momento", explica. A glicose excedente, portanto, pode elevar as taxas de açucar no sangue da mãe, além de contribuir para o ganho de peso.