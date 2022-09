Branca Feres encanta a mostrar momento com filha após parto normal: "Explodindo de amor"

"Chegamos ao hospital, eu estava com mais contrações. Mas como essa foi minha primeira experiência, eu ainda estava ali, com dores e na dúvida, será mesmo a hora?! 04h30 da manhã, pronto. Olhei para cara do Guga e disse: 'Nicole vem… A bolsa estourou'. Foi um parto lindo! Do jeito que eu sonhei (...) Estou explodindo de amor e alergia", escreveu.