Alanis Guillen cria look cheio de personalidade ao combinar chemise com sapato oxford

Mesmo com os saltos enormes das passarelas, o conforto ainda impera nas produções do dia a dia. Para ir ao show de comemoração de 80 anos do cantor Caetano Veloso, por exemplo, Alanis Guillen, que adora mesclar peças delicadas com acessórios pesados, foi por esse caminho e criou um look cheio de personalidade ao usar um vestido tipo chemise longo, com grafismos pretos bordados no tecido branco, e um sapato oxford marrom e sem salto. Veja!