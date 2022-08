Bota-meia parece uma continuação do vestido vermelho de Giovanna Ewbank: fotos!

Um look todo vermelho para um tapete vermelho foi a escolha de Giovanna Ewbank. A atriz e apresentadora foi ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso, ao prestigiado Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção pela produção. Esta foi a primeira aparição do casal, que está de volta ao Brasil, após episódio de racismo envolvendo seus filhos Titi e Bless, em um restaurante praiano em Portugal.