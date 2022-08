Simaria marca presença em festa do filho de Simone e look com tendência "puffer" se destaca

Festa infantil, look confortável, certo? Porém, apaixonada pelas tendências do universo da moda, Simaria escolheu peças mega fashionistas para ir à festa de aniversário do sobrinho, Henry, filho de Simone, mesmo com as recentes brigas e polêmicas envolvendo a dupla sertaneja. Com uma produção em tons de bege, a cantora combinou as cores com as roupas dos filhos, Giovanna e Pawel, com quem brincou bastante, sem deixar o conforto de lado!