Como você queria ser vista? É possível melhorar a imagem pessoal com estratégias

Atualmente, Clélia trabalha em conjunto com alguns psicólogos e psiquiatras, especialmente com os jovens, que estão sofrendo consequências da pandemia e do uso exacerbado da imagem via redes sociais. “Os adolescentes estão comparando suas imagens de um jeito horrível, na era dos filtros e alterações de foto, por exemplo. Então, surgem os bullyings, traumas e até aumento nos números de casos de depressão e suicídio. Tenho clientes que têm tendências suicidas e estão se tratando comigo, via indicação do especialista”, revela Clélia.