Jade Picon repete vestido de Nicole Kidman: look é aberto de um lado e coberto do outro

Quando falamos de sensualidade, muitas vezes, pensamos em muita pele à mostra, com fendas e decotes generosos. No entanto, como visto nas passarelas internacionais, uma das tendências mais fortes do momento são os recortes. E, antenada no universo fashionista que é, essa foi a aposta certeira de Jade Picon, para prestigiar uma premiação, em São Paulo.