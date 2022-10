Cena rara de Sasha com os irmãos no casamento de Szafir emocionou o pai: "Como amei ver isso"

Já Szafir, que teve as lágrimas enxugadas pela filha no altar após se comover com a cena, comentou no post da filha, demonstrando estar verdadeiramente extasiado com o momento. "Te amo minha pequenina, que lindo ver você entrando com seus irmãos, como amei ver isso, como vocês me emocionaram!! Voce e o João estavam lindos", escreveu o ator. Em outros momentos, Sasha ainda surgiu segurando um dos irmãos no colo durante a cerimônia - mais uma cena rara.