Jovem com transtorno do espectro autista e epilepsia ganha concurso e desfila com cão

“Agora, eu sou uma abençoada por ter mais e mais oportunidades de falar sobre a minha causa. Quando eu me inscrevi no concurso, uma pessoa desconhecida me falou que eu não poderia entrar com um cão de suporte emocional, pois participantes de concursos de beleza não têm deficiência. Pois é, então, eu estou aqui”, escreveu ela, nas redes sociais, com uma sequência de fotos coroada!