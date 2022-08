Por que as atletas da seleção brasileira vestiram camisetas com nomes "errados"?

Se você é um entusiasta dos games de esportes, já sabe: quando um player resolve jogar futebol no videogame, ele encontra todos os principais atletas homens do momento "representados" nos jogos: Cristiano Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé, bem como os brasileiros Neymar, Cafu, Paulinho, Richarlison e muitos outros, completam os "elencos esportivos" nos principais games de futebol. Assim, o usuário pode escolher entre os maiores astros de futebol masculino do Brasil e do mundo para jogar com eles em campeonatos e partidas on-line.