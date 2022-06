Filho que emenda uma doença na outra? Como a covid-19 pode ser resposta ao "mistério"

No Brasil, segundo o pediatra e sanitarista Dr. Daniel Becker, embora este seja o período em que tais doenças sejam mais habituais, o quadro atual parece anômalo no mundo inteiro. "Tem a ver com a sobreposição de várias coisas", afirma ao listar que além do retorno das aulas e do frio, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras pode ter aumentado o contágio.