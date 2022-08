Karine Teles relembra foto dos filhos gêmeos 'pendurados' no peito: "Amor descomunal"

Karine Teles, que tem brilhado como Madeleine no remake de "Pantanal", é mãe de gêmeos. Frutos da antiga relação com Gustavo Piazzi, Arthur e Francisco já estão com 11 anos atualmente.

No Dia das Mães, eles ganharam uma homenagem da atriz no Instagram, emocionando diversas seguidoras.

Filhos de Karine Teles



Na foto resgatada por Karine, os dois ainda eram bebês e aparecem sendo amamentados ao mesmo tempo. Ela refletiu sobre como sua vida mudou após o nascimento deles e o privilégio de tê-los concebido na hora em que pareceu certa.

Hoje, segundo ela, exercer a maternidade é difícil justamente por ser tão importante - mas a recompensa é o amor "descomunal" que sente todos os dias.

No final da legenda, a atriz felicitou todas as mães que a acompanham. "Essa foto é tão linda... Supermãe", elogiou uma delas, que a segue. "Um amor que realmente não se explica", disse outra.

Veja abaixo o post na íntegra:

Quando minha avó Maria nasceu, parte da minha mãe, Neli, já estava dentro dela. Quando minha mãe me deu à luz, parte deles já estava dentro de mim. Quando penso na minha vida antes deles nascerem, me parece apenas uma preparação para meu real nascimento. Quando Francisco e Arthur nasceram, eu nasci também. Tive o privilégio de escolher ser mãe e no momento em que parecia certo. A maternidade é a coisa mais difícil da minha vida porque é a coisa mais importante da minha vida. Um amor descomunal. Meu abraço apertado a todas as pessoas que escolhem ser mães. Nossas mães, nossas avós, bisavós, tataravós… Todo dia e sempre, amar e agradecer.