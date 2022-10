Look da Barbie de Giovanna Ewbank mistura vestido com meia-calça de R$ 5.820

Como uma das ganhadoras de uma das categorias do prêmio, Giovanna investiu em uma produção elegante e ousada, mas, claro, em um tom de rosa lavado, quase próximo do lilás. Com um vestido com recortes na altura do colo, e uma meia calça de cintura alta, com as duas peças na mesma cor, a apresentadora deu um toque elegante ao estilo ‘barbiecore’, no melhor estilo anos 2000.