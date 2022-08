Fim do namoro de DiCaprio reforça teoria de "idade de corte": "A maldição dos 25"

A questão é muito mais profunda do que simplesmente uma "preferência": a "escolha" por namorar mulheres mais jovens é também uma forma de gerar competição e preconceito com a idade. É o que pontuou Mariana Xavier, associando a questão de idade à indústria da moda e aos padrões de beleza "jovens e magros" que são impostos pela mídia, conforme a visão masculina hegemônica de que só as mulheres mais jovens seriam realmente bonitas. O tema já virou até música, quando as cantoras Taylor Swift e Lana Del Rey foram reportadas se "inspirando" no padrão DiCaprio de só se relacionar com mulheres mais novas para compor canções que denunciam esse tipo de atitude.